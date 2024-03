Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Szkole Podstawowej nr 16 w Toruniu [GALERIA] Łukasz Lipiński

Właściciele kotów brytyjskich, persów i innych rasowych pupili zjechali się do Torunia na Międzynarodową Wystawę Kotów. Wydarzenie to odbyło się w sobotę i niedzielę (9-10.03.2024) w godzinach 10:00-17:30 w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Dziewulskiego 2. To była okazja do rozmowy z hodowcami i zobaczenia na własne oczy najpiękniejszych kotów z całej Polski. Obejrzyjcie naszą fotorelację!