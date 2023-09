Międzynarodowy Dzień Pandki Rudej w toruńskim Ogrodzie Zoobotanicznym już w sobotę 16 września

– Zapraszamy do Ogrodu Zoobotanicznego na pokazowe karmienie oraz opowieści opiekuna – mówi Katarzyna Jurek, starsza specjalistka do spraw egzotarium. – To okazja, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na zagrożenia, z jakimi boryka się gatunek pandki rudej, a niestety jest to gatunek zagrożony wyginięciem – dodaje.