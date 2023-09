Miejska inauguracja roku szkolnego w IV LO. Zobacz, co przygotowali uczniowie

IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki to placówka licząca się nie tylko w Toruniu, ale także w regionie i kraju. Jej uczniowie osiągają spektakularne sukcesy w krajowych i międzynarodowych olimpiadach oraz konkursach. Szkoła prowadzi klasy autorskie i uniwersyteckie, a zdawalność egzaminów dojrzałości należy do najwyższych w regionie.

Z tego właśnie powodu w tym roku władze Torunia wybrały IV LO, by tam oficjalnie zainaugurować nowy rok szkolny 2023/2024.