Miliony Polaków otrzymają na konta dodatek w wysokości 240zł. Co trzeba zrobić, żeby go dostać? Łukasz Lipiński

Zbliżający się koniec roku to nie tylko okazja do świątecznych przygotowań, ale także czas, kiedy miliony Polaków mogą oczekiwać dodatkowego wsparcia finansowego na swoich kontach. Program Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) staje się coraz bardziej popularny, przyciągając uwagę uczestników swoimi unikalnymi korzyściami. Oto, co warto wiedzieć, by zdobyć dodatek w wysokości 240 zł i uczestniczyć w tej innowacyjnej inicjatywie.