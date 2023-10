Miłośnicy starej motoryzacji w Toruniu. Tak było na ostatnim w tym roku motobazarze

W niedzielę motobazar odwiedziło wielu miłośników motoryzacji. Mogli podziwiać a także kupić części do samochodów mi motocykli jak i same maszyny.

Motobazar to impreza skierowana do kolekcjonerów, miłośników klasycznej motoryzacji, a także do osób zainteresowanych militariami. Odbywa się cyklicznie w Toruniu. Podczas każdej takiej imprezy można kupować i sprzedawać pojazdy klasyczne i zabytkowe. Coś dla siebie znajdą również poszukiwacze akcesoriów i części do zabytkowych aut. Była to już ostatnia w tym roku okazja do tego typu zakupów w Toruniu. Zobacz jak było.

