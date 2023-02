Mistrzostwo, spadek czy awans? O co grają toruńskie drużyny? (raport, stan na 18.02)

NOWE Parkrun Toruń - biegacze pokonali... wiatr i pięć kilometrów [zdjęcia, 18.02]

Jak nie śnieg, to wiatr... Nie mają łatwych warunków w tym roku do biegania miłośnicy Parkrunu Toruń. Ale wcale im to nie przeszkadza, by w sobotę o godzinie 9...