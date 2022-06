Mistrzowie wspinaczki sportowej w Arenie Toruń. W weekend zawody Schumacher Cup 2022 OPRAC.: DL

Od piątku do niedzieli w Arenie Toruń odbędą się zawody Schumacher Cup 2022. To organizowane cyklicznie przez toruński Klub Wysokogórski mistrzostwa Polski i Puchar Polski we wspinaczce sportowej.