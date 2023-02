Msza święta i kwiaty pomnikiem. Tak w niedzielę rozpoczęły się obchody kopernikańskie

Mszy przewodniczył prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Wśród celebransów był między innymi kardynał Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012–2017. We mszy uczestniczyli organizatorzy i goście inauguracji Światowego Kongresu Kopernikańskiego, społeczność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, parlamentarzyści, władze województwa i miasta.

- Mikołaj Kopernik uczciwie i konsekwentnie dążył do poznania prawdy, ale widział, że jej pełnia należy do Boga. Wiedział też, że jego odkrycia to owoc współpracy wiedzy i rozumu - mówił z kolei podczas homilii biskup Śmigiel. - Zdecydował się opublikować dzieło, które wstrzymało Słońce i ruszyło Ziemię. Nie czynił tego dla sensacji czy sławy. Służy dobrze mądrości i dobrze pojętej prawdzie.