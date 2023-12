Msze wigilijne i pasterka na Barbarce i w kościołach w Toruniu. O której godzinie?

Wigilia przypadająca w niedzielę wiąże się ze zobowiązaniem dla katolików.

- Tegoroczna wigilia świąt Bożego Narodzenia przypada w niedzielę, a z racji niedzieli każdy katolik jest zobowiązany do uczestnictwa we mszy świętej. Obowiązek uczestnictwa we mszy świętej dotyczy także pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia, czyli 25 grudnia - wyjaśnia ks. Paweł Borowski, rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej Toruńskiej.