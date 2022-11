Mundial okiem VIP-a. Na co stać polskich piłkarzy w Katarze?

Wiele wskazuje na to, że dzisiejszy mecz może mieć ogromne znaczenie - jeśli Argentyna jest faworytem grupy C, a Arabia Saudyjska to jej outsider, pojedynek Polaków z Meksykanami może wyłonić zespół, który awansuje do fazy pucharowej.

- Nie ma co ukrywać, że faworytem spotkania jest Meksyk - twierdzi Michał Zaleski, prezydent Torunia. - Trzeba pamiętać, że Meksykanie na każdym dotychczasowym mundialu wychodzili z grupy. Wierzę jednak, że my, Polacy, nie jesteśmy bez szans i stać nas na remis!