Nagroda za złote gody? Dodatek do emerytury dla tych małżeństw. Kiedy stanie się faktem?

Uznanie za długoletnie małżeństwo

Obecnie w Polsce każde małżeństwo, które może poszczycić się aż 50-letnim stażem małżeńskim, otrzymuje specjalne odznaczenie od Prezydenta RP. Są to Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jednak obecnie w żaden sposób nie są te pary wsparte finansowo. Dlatego też do parlamentu wpłynęła petycja nowelizująca ustawę o świadczeniach rodzinnych.

Wsparcie dla par z długim stażem małżeństwa

Założenia petycji

Nadrzędnym celem petycji jest zapewnienie świadczenia, które stanowiłoby uhonorowanie dla długoletnich małżeństw. W założeniu ma to również poprawić sytuację materialną seniorów. Co więcej, świadczenie to powinno być podobne do emerytury honorowej, jaką otrzymują 100-latkowie.