Nagrody dla drużyn i "Następców Bronka Malinowskiego". Pieniądze trafią także do torunian

Na liście wybranych zespołów są także trzy kluby z Torunia. 70 tysięcy złotych otrzymają Twarde Pierniki, które podczas spotkania reprezentowali prezes Piotr Barański oraz zawodnik Aaron Cel. 40 tysięcy przyznano hokeistom na trawie Pomorzanina, a kwotę o połowę mniejszą tenisistom stołowym Energi Manekina.

Osobne nagrody w wysokości 30 tysięcy złotych zostały także wręczone dla poszczególnych zawodników w kategorii "Następcy Bronka Malinowskiego".

- Chcemy wspierać młodych sportowców, którzy już osiągnęli wiele, a dopiero skończyli wiek młodzieżowca i zaczęli karierę seniorską - wyjaśnił kryteria wyboru Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. - To słuszny kierunek, a inspiracją jest dla nas postać Bronisława Malinowskiego. Wyróżniając młodych zawodników stawiamy żywy pomnik jego pamięci.[cyt]

Nagrody trafiły do Fabiana Barańskiego (WTW Włocławek, mistrz świata w wioślarskiej czwórce podwójnej), Kingi Gackiej (BKS Bydgoszcz, brąz halowych mistrzostw świata i srebro mistrzostw Europy w sztafecie 4x400 m), Adrianny Sułek (Brda Bydgoszcz, halowa wicemistrzyni świata w pięcioboju, wicemistrzyni Europy w siedmioboju), Daniela Rochny (Copernicus Toruń wicemistrz Europy w keirinie w kolarstwie torowym) oraz Heleny Wiśniewskiej (Zawisza Bydgoszcz brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Tokio oraz dwukrotna mistrzyni świata do lat 23 w kajakarstwie).

[cyt]- Promocja przez sport jest najlepszą formą promocji. Moment przejścia do kategorii seniora to ważna chwila, bo trzeba zdecydować, czy zostaje się w sporcie na poważnie, czy będzie się go traktowało tylko jako zabawę. Idea tych nagród to coś trwałego, co wychodzi także poza rok pamięci Bronisława Malinowskiego. Ma to być wsparcie dla zawodników startujących indywidualnie w sportach olimpijskich - powiedział Jacek Gajewski, przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.