Najlepsze memy po meczu Polska - Arabia Saudyjska. Polacy wygrali, internauci zachwyceni! "Pan Piłkarz Król Lewandowski" GALERIA

Najlepsze memy po meczu Polska - Arabia Saudyjska. Polacy wygrali, internauci zachwyceni! "Barbórka i Mikołaj w Katarze"

Po bezbramkowym remisie z Meksykiem nie brakowało krytycznych głosów dotyczących gry naszej reprezentacji. Polacy nie stracili wprawdzie bramki, ale nie pokazali niczego, co nastrajałoby kibiców optymistycznie. Na szczęście w sobotę było już zupełnie inaczej .

ZOBACZ NAJLEPSZE MEMY PO MECZU POLSKA - ARABIA SAUDYJSKA!

W końcówce pierwszej połowy meczu z Arabią Saudyjską Robert Lewandowski dograł do Piotra Zielińskiego, a ten mocnym strzałem z bliskiej odległości nie dał bramkarzowi rywala żadnych szans . Chwilę później Polacy mogli pójść za ciosem, ale kolejna akcja nie przyniosła drugiego gola.

Gol Roberta Lewandowskiego!

Na podwyższenie wyniku trzeba było poczekać do 82. minuty, gdy nareszcie bramkę zdobył Robert Lewandowski. To pierwsze trafienie kapitana naszej reprezentacji w historii jego występów na mistrzostwach świata. W meczu z Meksykiem "Lewy miał wyborną szansę w postaci rzutu karnego. Strzał Polaka obronił jednak golkiper zespołu z Ameryki Północnej. Tym razem już nic nie przeszkodziło Lewandowskiemu, by przełamał swój mundialowy kompleks.