Najstarszy toruński olimpijczyk skończył 90 lat. "Igrzyska w Helsinkach były niesamowitym przeżyciem"

Tadeusz Tulidziński spędził w Toruniu całe życie, wychowując się na Chełmińskim Przedmieściu. Przygodę ze sportem zaczynał od piłki nożnej.

- Od najmłodszych lat wciągały mnie międzyuliczne zawody dzikich drużyn. Trener Konrad Kamiński wybierał z nich zawodników do Pomorzanina i do drużyny młodzików wybrał także mnie. Nie mieliśmy wtedy obuwia i w większości graliśmy na boso. W kolejnych latach byłem zaszczycony, że udało mi się zagrać w meczu II ligi. Dziś sport to zawód, a kiedyś była to przyjemność. Byliśmy kolegami z ulicy, razem szliśmy do klubu. O pieniądzach nie myśleliśmy. Grałem dla Torunia, dla mojego miasta, dla ludzi. Chciałem to robić dla kogoś, a nie tylko dla siebie. Wszystkie sekcje Pomorzanina trenowały na boisku na Bema. Któregoś razu po treningu piłkarskim koledzy zaprosili mnie na trening hokeja na trawie, bo akurat wtedy Bydgoszcz przejęła ich bramkarza. Odbyłem trzy treningi i jako bramkarz pojechałem z Pomorzaninem na hokejowy turniej do Gliwic. Tam byli wszyscy najważniejsi działacze i trenerzy i od razu zapisali mnie do kadry. Ćwiczyłem tylko rok i już byłem na obozie przedolimpijskim.