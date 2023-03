Najwięksi idole toruńskiego żużla lat 90-ych. Pamiętasz ich?

Najmłodsi fani Apatora mają prawo ich nie kojarzyć, ci nieco starsi na wzmiankę z o nich wzdychają z sentymentem. Żużlowi idole z Torunia lat 90-ych... Była to chyba najwspanialsza dekada toruńskiego speedway'a. W zespole jeździło mnóstwo wychowanków, np. Kowalik, Krzyżaniak, Sawina, Bajerski, Jaguś, czy Kościecha, a oprócz nich zagraniczne gwiazdy, jak choćby Jonsson, Loram, czy Sullivan. Niemal w każdym sezonie wówczas Apator przystępował do rozgrywek w roli faworyta. Przypominamy dziś na zdjęciach ówczesnych idoli. To były piękne czasy... >>>>>