Nie chcesz stracić 800 plus? To ostatni czas na złożenie wniosku!

Nowy okres 800 plus - musisz złożyć wniosek

Na każde dziecko do 18 roku życia przysługuje specjalne świadczenie wychowawcze 800 plus (dawne 500 plus). Co istotne, środki te są przyznawane niezależnie od osiąganego przez rodzinę dochodu. 1 czerwa rozpoczyna się nowy okres rozliczeniowy dla tego świadczenia i potrawa do 31 maja 2025 roku. To też oznacza, że do 30 kwietnia 2024 trzeba złożyć wniosek. Tylko dzięki temu można zachować ciągłość świadczenia.