Nie ładuj tak telefonu, bo stracisz smartfona i wszystkie dane. Hakerzy tylko na to czekają

Unikaj publicznych ładowarek

Prosta czynność jaka jest ładowanie telefonu czasami może doprowadzić do wielu zagrożeń. Warto o nich wiedzieć, aby uniknąć potencjalnie nieprzyjemnych sytuacji. FBI ostatnio ostrzegało użytkowników telefonów, by nie ładowali telefonów w ten sposób. Jaki. Otóż okazuje się, że niebezpieczne jest podłączanie telefonów do publicznie dostępnych portów USB. Służą one nie tylko do ładowania ale także przesyłania danych. A to już może zainteresować hakerów.

Zainfekowana publiczna ładowarka, jak czytamy w serwisie O2, może umożliwić przestępcom przejęcie danych np. z naszego smartfona - zdjęć, materiałów wideo, maili, wiadomości, listy kontaktów, haseł itp., a także pozwolić na zainfekowanie urządzenia szkodliwym oprogramowaniem. Utrata tego typu danych zazwyczaj wiąże się z licznymi problemami.