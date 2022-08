Nie tak to miało wyglądać. Apator powinien lepiej wykorzystać osłabienie Stali

Gdy w przeddzień spotkania For Nature Solutions Apator Toruń - Stal Gorzów zawodnik gości, Anders Thomsen złamał nogę podczas turnieju Grand Prix Challenge wydawało się, że losy ćwierćfinału zostały rozstrzygnięte. Duńczyk dołączył bowiem do kontuzjowanych swoich kolegów klubowych - Martina Vaculika i Oskara Palucha. Teoretycznie jadący w najsilniejszym składzie Apator powinien już w pierwszym spotkaniu wysokim zwycięstwem rozstrzygnąć losy rywalizacji.

Co innego jednak teoria, co innego praktyka. Torunianie rozpoczęli świetnie, od pokonania 4:2 pary liderów gości Bartosz Zmarzlik - Szymon Woźniak i takiego samego w wyścigu młodzieżowym. Potem jednak zaczęły się schody. Na torze szalał Zmarzlik, punkty zdobywał też Woźniak, którym nieoczekiwanie w sukurs przyszli Patrick Hansen i Wiktor Jasiński. Mecz się wyrównał, bo liderzy Apatora jeździli w kratkę. Kolejny słabiutki występ zaliczył Jack Holder. Australijczyk w 10. wyścigu zrobił rzecz kuriozalną - na 20 sekund przed startem zorientował się, że ma niesprawny motocykl i zamiast dotknąć taśmy, co dałoby możliwość zastąpienia go juniorem, próbował jeszcze dojechać do parkingu i zmienić sprzęt, co w praktyce było niewykonalne. W efekcie w powtórce Robert Lambert pojechał sam.