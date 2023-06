Nienartowicz: "Naprawdę, mogliby się toruńscy żużlowcy ogarnąć" [FELIETON MINĄŁ TYDZIEŃ]

Naprawdę, mogliby się ogarnąć toruńscy żużlowcy. I menedżer Sawina też. A w minioną niedzielę znów przegrali.

Mało tego – dali się rozjechać. Motorowi, w Lublinie. A ich sukces tak by się przydał! Mistrzostwo Polski w okolicy szczytu jesiennej parlamentarnej kampanii wyborczej byłoby na wagę nie tylko sportowego złota. Więcej warte niż tysiące plakatów, ulotek i innych zagrywek. Srebro czy brąz też, ale już nie tak. Z drugiej strony brak medalu w kolejnym sezonie może spowodować rozczarowanie w tak licznym w Toruniu i okolicy żużlowym elektoracie. Jest więc polityczne ryzyko. Tak czy owak – wygląda na to, że właściciel klubu żużlowego, czyli ekssenator Termiński, będzie kandydatem zjednoczonej opozycji w październikowych wyborach do Senatu. W okręgu z Toruniem i okolicą, czyli powiatami toruńskim i chełmińskim. Chce do Senatu wrócić po czteroletniej przerwie. Zasiadał w nim – przypomnieć nie zaszkodzi - w kadencji 2015-2019, jako człowiek PO. Cztery lata temu z listy, której przewodziła ta partia, czyli KO, szturmował bezskutecznie Sejm. Bo na odcinek senacki został skierowany ówczesny poseł Mężydło. Ten kandydatem do Senatu już nie będzie. Wybrał – o czym mówił „Nowościom” – polityczną emeryturę.

Teraz eksenator Termiński jako kandydat na kandydata do Senatu został zgłoszony przez Polskę 2050, czyli eksprezentera Hołownię. To jego człowiek ma obsadzić okręg z Toruniem i okolicą. Zaszedł więc ekssenator Termiński PO z lewej mańki. No, dobra – z centrowej.

Opozycja wspólnych senackich kandydatów jeszcze urabia. Oficjalnie mają być zaprezentowani jeszcze w czerwcu. Jeśli kandydatem będzie ekssenator Termiński, to co pocznie przymierzany do Senatu poseł Lenz, w końcu liderem PO w województwie? Wygląda na to, że trzeba będzie dla niego poszukać innego okręgu. Może ten z terenami na zachód i południe od Bydgoszczy, skoro obecny poseł pochodzi z Mogilna? To by jednak wymagało znalezienia nowego pomysłu na senatora Brejzę, obecnie ten okręg reprezentującego. No, a w tym wszystkim pamiętać chyba trzeba zapowiedź przewodniczącego Tuska sprzed prawie roku. Tę, że poseł Lenz do Sejmu już kandydować nie będzie. Bo podpadł pamiętnym występem o 500 plus. Do Senatu jednak może. W każdym razie ta tuskowa zapowiedź nadal ma być traktowana dosłownie i jako aktualna.

A kogo jako kandydata do Senatu z Torunia i okolicy może PiS wystawić? Na giełdzie pretendentów są ponoć poseł Ardanowski i radny Jakubaszek. Najbardziej pasowałby radny Przybylski. Ten senacki rewir zna dobrze. Jest przecież sejmikowym radnym dokładnie z tego terytorium. Czy podejmie się roli kamikadze, bo przecież tu, w tych wyborach, kandydat PiS-u zawsze wypadał słabo? Ktoś będzie musiał, walkower absolutnie nie wchodzi w grę.

Akurat radny Przybylski w roli kamikadze pewne doświadczenie ma. Kiedyś – przypomnieć można – kandydując na prezydenta Torunia od razu wypalił, że walczy o drugie miejsce. Pierwsze zarezerwował wiadomo dla kogo. Są też tacy, którzy wizję startu do Senatu poseł Michałek mają. Jako trzeciej siły. Miałby to być start ze wsparciem prezydenta Zaleskiego. Przy rozpoznawalności dzięki współpracy w uniwersytetem wypracowanej. Ryzyko wydaje się jednak za duże. Jeśli już, to głosy poseł Michałek przydadzą się jakieś liście kandydatów do Sejmu. Oczywiście już nie pisowskiej.