“Niepospolici”. Starówka przemieniła się dziś w plan filmowy z XIX wieku

Nowy serial znanych twórców

Zdjęcia powstawały już od samego rana. Ulica Łazienna została zamknięta ze wszystkich stron. Nie można było do niej dojść od ul. Szerokiej, Św. Jana oraz Ciasnej. Przy metalowych barierkach stanęli ochroniarze, pilnie strzegąc, czy nikt spoza ekipy filmowej nie zakłóci nagrań. Prace trwały tam do godz. 14.30. Później ekipa filmowa przeniosła plan na ul. Kopernika, między ulicami Żeglarską i Świętego Ducha. Zdjęcia powstawać będą także w czwartek w godz. 8-16 na ulicy Podmurnej i skrzyżowaniu ulicy Podmurnej i Ciasnej; w godz. 14-18 na Rynku Staromiejskim, a także w godzinach 16-22 na ulicach Piernikarskiej, Browarna, św. Jakuba. Scenografia z ulic zniknie w piątek, 29 marca.

Już od środowego wieczora na toruńskiej starówce widać było prace związane z powstawaniem planu filmowego do serialu “Niepospolici” w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Miłośnicy kina mogą go znać z takich produkcji jak “Bogowie”, “Najlepszy” czy “Behawiorysta”. Autorem zdjęć natomiast jest Łukasz Gutt odpowiedzialny za choćby „Wszystkie nasze strachy”, „Kamerdyner”, lub „Broad Peak”. Za scenografię odpowiada natomiast Paweł Jarzębski, pracujący przy takich produkcjach jak „Wataha”, „Legiony”, „Żeby nie było śladów”.

Uwaga, trwają nagrania

Zainteresowanych tym, co dzieje się wśród uliczek, nie brakowało od najwcześniejszych godzin. Wiele osób zatrzymywała się przy barierkach, dopytywali także, co się dzieje. Konkretnych informacji nie udało się im jednak dowiedzieć. Niemniej większość z nich była pod wrażeniem. Na każdej z barierek zawisła karta z informacją, że na planie filmowym trwają nagrania. W związku z tym przebywające wokół osoby proszone były o zachowanie ciszy. To, co robiło największe wrażenie na przechodniach, to scenografia, którą można było dojrzeć z odległości kilkunastu metrów. Znalazły się tam małe stragany z kwiatami, a także ogromne green screeny. Cała przestrzeń została wystylizowana na koniec XIX wieku oraz początek XX.