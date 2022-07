Niespokojny weekend na drogach w Kujawsko-Pomorskiem. Dachowanie i czołowe zderzenie w regionie

W sobotę 16 lipca 2022 roku po godz. 22 na Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim wpłynęło koleje zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej nr 25 w miejscowości Niechorz. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sępólnie Krajeńskim. Okazało się, że doszło do dachowania samochodu osobowego marki Seat. Samochodem podróżował sam kierowca, któremu na szczęście nic się nie stało. Na czas akcji na drodze krajowej prowadzony był ruch wahadłowy.

Również w miejscowości Kobylarnia, na drodze wojewódzkiej nr 254 ok. godz. 19 doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Z nieznanych bliżej przyczyn kierowca Opla stracił nagle panowanie nad pojazdem, wpadł do rowu i uderzył w drzewo. Pojazdem podróżowały dwie osoby. Jedna z nich została zabrana przez ZRM do szpitala w Bydgoszczy. Na miejscu działały: zastęp OSP z Brzozy, Policja i Zespół Ratownictwa Medycznego. Utrudnienia w ruchu trwały przez około godzinę.

Wczoraj ok. godz. 21.20 w miejscowości Rudzki Młyn w powiecie tucholskim na DW 240 doszło do bardzo groźnego wypadku z udziałem samochodu osobowego i dostawczaka. Pojazdy, którymi łącznie podróżowało 9 osób zderzyły się czołowo. Na miejscu zdarzenia pracowały 3 zastępy ZRM i dwa zastępy Straży Pożarnej. Droga była zablokowana w obu kierunkach.