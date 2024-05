O ile i od kiedy będą podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku? Podwyżki nauczycieli powyżej poziomu inflacji?

Rekordowe podwyżki dla budżetówki - nauczyciele na piedestale podwyżek?

Już na etapie kampanii wyborczej do październikowych wyborów partia obecnie rządząca w koalicji obiecywała znaczące podwyżki wynagrodzeń dla budżetówki. Największy nacisk położono na zarobki nauczycieli - ta zapowiedź została zrealizowana. Wtedy też nauczyciele uzyskali 30 procent podwyżki wynagrodzeń . Z kolei pozostałe grupy w budżetowce uzyskali zapowiedź podwyżki o 20 procent . Miało to objąć m.in. skarbówkę, ZUS czy też żołnierzy. A jak ma być dalej z podwyżkami?

Inflacja a podwyżki

Jakie wzrosty wynagrodzenia przewidują rządowe prognozy?

Jednocześnie wskazuje się na to, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2024 roku wynieść ma nawet 11,9%! Realnie wynagrodzenia mają wzrosnąć o 6,4%. To jest spora wartość, biorąc pod uwagę fakt, iż w 2023 roku było to zaledwie 0,9%. Takie wzrosty to skutek płacy minimalnej oraz wzrostu wynagrodzeń w sektorze publicznym.