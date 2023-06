Od lipca opłaty za wywóz śmieci w Toruniu idą w górę. Ile zapłacimy?

Do tej pory mieszkańcy domów jednorodzinnych płacili 15 złotych miesięcznie od osoby, a wielorodzinnych 14. Teraz zwiększono stawkę i wyrównano dla wszystkich. Nowa to 20 złotych. Na ulgę mogą liczyć rodziny wielodzietne (co najmniej 2+3), które zapłacą łącznie 80 zł (wcześniej 60). Tak jak do tej pory zniżkę (o dwa złote) dostaną też osoby, które mają kompostownik. W praktyce jednak mało kto z niej korzysta.

- 20 kwietnia poprosiłem radę miasta o zmianę stawki opłat za wywóz śmieci i tę zmianę zaakceptowano - mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. - Dla orientacji powiem, że tegoroczne zwiększenie kosztów termicznego przekształcania odpadów, łącznie z przygotowaniem i transportem wynosi około siedem milionów złotych. Pieniądze na ich pokrycie powinny co do zasady pochodzić z opłat, jakie wnoszą mieszkańcy. Postanowiliśmy nie zmieniać zasad naliczania opłat. Nadal mieszkańcy będą płacić od liczby osób w gospodarstwie. Niektóre miasta stosują inne zasady - na przykład naliczają stawki od ilości zużytej wody w mieszkaniu lub powierzchni. Przyjęty w Toruniu system sprawdza się od kilku lat. Szacujemy, że liczba mieszkańców miasta, która będzie brana pod uwagę przy opłacaniu wywozu śmieci, wynosi 177 tysięcy, z tego w zabudowie wielorodzinnej 29 tysięcy, a w wielorodzinnej 148.