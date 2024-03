Od marca 2024 roku zostało wprowadzone nowe świadczenie dla określonej grupy seniorów

Rozszerzenie wsparcia dla seniorów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ogłosił wprowadzenie nowych stawek renty alkoholowej, które będą obowiązywać od 1 marca bieżącego roku. Renta alkoholowa to pomoc skierowana do osób starszych, których życie i zdrowie dotknięte zostały na skutek problemów z alkoholem, uniemożliwiających im podjęcie pracy.

Zwiększenie kwoty świadczenia

W ramach nowych regulacji, osoby całkowicie lub częściowo niezdolne do pracy z powodu uzależnienia od alkoholu otrzymają podwyższone świadczenia. Kwota renty dla osób całkowicie niezdolnych do pracy wzrośnie do 1780,96 zł brutto, natomiast dla tych częściowo niezdolnych do pracy wyniesie 1335,72 zł brutto. To istotne zwiększenie w porównaniu do dotychczasowych stawek, które wynosiły odpowiednio 1588 zł brutto oraz 1191 zł brutto.