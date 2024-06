Opalasz się na balkonie? Uważaj. Możesz zapłacić mandat. Nie tylko za to. Czego nie wolno robić na balkonie? mfred

Polska Press/archiwum

Mieszkanie z balkonem, najlepiej dużym - to marzenie wielu osób. Na balkonie można robić wiele rzeczy. Są jednak takie, które mogą skończyć się mandatem. Dotyczy to chociażby opalania się. Co więc można, a czego nie wolno robić na balkonie?