Opowieść o balonowym szaleństwie. W sobotę spacer tematyczny z CSW

- Zapraszamy wszystkich na spacer śladami toruńskich baloniarzy, przede wszystkim żołnierzy 1. Batalionu Balonowego, którzy królowali na niebie nad Toruniem. W okresie międzywojennym ich balony były dostrzegane z dziesiątków kilometrów. Latali oni również jedynym polskim wojskowym sterowcem, a wydaje się, że był to największy obiekt latający w całych dziejach polskiego wojska. Opowiemy też o różnych wyczynach toruńskich baloniarzy, o tysiącach kilometrów, które potrafili przelecieć za jednym razem. Wzbijali się tak wysoko, jak dzisiaj latają międzykontynentalne odrzutowce pasażerskie: w zwykłym koszu balonu wzlatywali w temperaturę -50 stopni. Na spacerze będzie można poznać także dzieje takich osób, jak Zbigniew Burzyński. Był to dwukrotny zdobywca Pucharu Gordona Benneta, ale również toruński wykładowca, wynalazca i konstruktor balonów. Będą też historie smutne – dzieje baloniarzy, którzy zginęli na frontach wojny z bolszewikami w 1920 roku, na frontach II wojny światowej, a także w Katyniu. Baloniarze to ludzie, którzy odnieśli wiele sukcesów, i którzy znaczyli naprawdę wiele dla Torunia. Dziś są w mieście zapomniani. Żaden z nich nie ma w Toruniu nawet ulicy nazwanej jego imieniem - zauważa Marcin Orłowski.