Pacific Toruń z nowym kontraktem. To sytuacja bez precedensu w polskim sporcie

Takiego sponsora kolarkom Pacificu zazdroszczą inne kluby nie tylko z Torunia. Nie ma w Polsce tak długieo związku sportu z biznesem. Umowa TKK Pacific z firmą Toruń Pacific została właśnie przedłużona na 30 sezon!

- Razem budujemy świątynię tworzenia mistrzostwa świata. To firma nas nauczyła, jak możemy produkować i prezentować swoje wyniki. Możemy razem coś wspaniałego tworzyć, zawsze możemy liczyć na pomoc. Bez tego nasze perełki by się nie rozwijały - przyznaje Leszek Szyszkowski, trener i dyrektor sportowy klubu.

Przez wiele lat o współpracę z kolarkami dbał prezes Wojciech Sobieszak, od 2020 roku tradycję kontynuuje prezes Aleksander Wasilewski. - Moga się pojawić pytania, jakie są korzyści tej umowy, ja widzę przynajmniej cztery. Firma Toruń Pacific dba i tworzy lokalną społeczność. Ta współpraca to dla nas powód do dumy, że nasze talenty wypływają na międzynarodowe wody. Kolejny powód to marki Nestle, które są świetnie promowane przez klub, tylko w tym roku było 8 mln dotarć i 2,4 mln interakcji w materiałach dotyczących klubu. I na koniec to inspiracja dla pracowników i wszystkich przyjaciół Toruń Pacific. Aktywność fizyczna bardzo wspiera funkcjonowanie w naszej trudnej rzeczywistości - podkreśla prezes firmy.