Parkrun Toruń 402. Piąta setka pięknie się rozwija w lesie na Skarpie - zobaczcie zdjęcia z kolejnej edycji! Joachim Przybył

Sobotni poranek bez Parkrun Toruń? Nie ma mowy! To już nie jest sama rekreacja, dla wielu z Was to styl życia w weekend. Tak wyglądała 402 edycja biegu w lesie na Skarpie w sobotę 11 maja - poszukajcie się na zdjęciach!