Parkrun Toruń - biegacze pokonali... wiatr i pięć kilometrów [zdjęcia, 18.02]

Jak nie śnieg, to wiatr... Nie mają łatwych warunków w tym roku do biegania miłośnicy Parkrunu Toruń. Ale wcale im to nie przeszkadza, by w sobotę o godzinie 9 zameldować się na starcie w lasku na Skarpie i pokonać dystans pięciu kilometrów. Zobaczcie fotorelację naszej fotoreporterki Agnieszki Bieleckiej z biegu, który w wietrznej atmosferze odbył się 18 lutego.

Agnieszka Bielecka