Parkrun Toruń w lasku na Skarpie. Zobacz jak było w sobotę 14 października [zdjęcia]

Parkrun Toruń to wydarzenie otwarte dla każdego. W każdą sobotę rano na terenie lasu na Skarpie w Toruniu gromadzą się miłośnicy biegania, nordic walkingu, spacerów z psami i ogólnie aktywnego trybu życia. Zadanie polega na pokonaniu trasy o długości 5 kilometrów. Nie ma znaczenia czas, wiek, umiejętności ani kondycja - każdy uczestnik pokonuje dystans we własnym tempie. Chociaż biegacze są klasyfikowani w kilku kategoriach, prawdziwa istota Parkrun to rekreacja, troska o zdrowie i doskonała zabawa. Nie obowiązuje ograniczenie czasowe, więc każdy ma swobodę pokonania trasy w dowolnym tempie.

Parkrun Toruń oferuje wiele powodów, dla których regularne bieganie jest wartym rozważenia wyborem: