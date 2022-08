Patron z Gruzji dla ronda. Toruń pamięta o Witalisie Ugrechelidze

Kim był Witalis Ugrechelidze

Witalis Ugrechelidze urodził się 11 maja 1902 roku w Kutaisi. Po ukończeniu Gruzińskiego Gimnazjum Szlacheckiego wstąpił do szkoły oficerskiej w Tbilisi. Walczył o niepodległość Gruzji, a po klęsce udał się na emigrację do Turcji. Przyjechał do Polski po tym, jak w 1921 roku Józef Piłsudski zaprosił tu gruzińskich oficerów. Służył w wojsku polskim i niedługo potem ożenił się z Haliną Troicką. Za udział w kampanii wrześniowej otrzymał order Virtuti Milliari. Po zwolnieniu z obozu jenieckiego w Luckenwalde włączył się w działalność konspiracyjną w Warszawie. Przed powstaniem warszawskim przedostał się do Włoch, gdzie dołączył do II Korpusu. Następnie wraz z nim wyjechał do Wielkiej Brytanii. Mieszkał w Londynie utrzymując rodzinę z pracy fizycznej. Zmarł 8 stycznia 1983 roku w Londynie, zaś w 2014 roku jego prochy zostały złożone na cmentarzu zasłużonych w Tbilisi.