Paweł Przedpełski zostaje w Apatorze, dziś podpisał kontrakt

Warunki umowy ustalono już w lipcu, teraz jedynie ją „przyklepano”. Tym samym żużlowiec Apatora będzie mógł spokojnie przygotowywać się do przyszłorocznego sezonu oraz... do zbliżającego się wielkimi krokami ślubu (jeszcze w listopadzie).

Przedpełski w minionym sezonie pojechał we wszystkich 20 meczach For Nature Solutions Apatora. W 120 biegach wywalczył 176+2 pkt, co dało średnią 1,667. To 23. wynik w całej PGE Ekstralidze.