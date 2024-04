Pchli targ w Toruniu. Kto był i co oferowano na drugim kwietniowym?

14 kwietnia to niehandlowa niedziela, więc nie było przeszkód, by na parkingu Centrum Handlowego "Kometa" przy ulicy Grudziądzkiej kolejny pchli targ zorganizować. Oczywiście w godzinach od 6 do 14.

Pchli targ w Toruniu: frekwencja zależy od pogody

Pchli targ w Toruniu: odwiedzjący i wystawcy z różnych zakątków Polski

Odwiedzający na pchlim targu w niedzielę 14 kwietnia zaczęli pojawiać się rano. Zarówno wśród nich, jak i wystawców, są nie tylko torunianie. Mało tego - w większości są to osoby przyjezdne. Widać to po tablicach rejestracyjnych samochodów pozostawionych na parkingu. Wskazują one, że są to auta choćby z Rypina i okolicy, Człuchowa i okolicy, Piły, Kwidzyna, Grudziądza.

- Fajnie, że przyjeżdża tu tyle ludzi, że w ogóle jest dużo odwiedzających, ale przydałoby się, by było więcej kupujących - słyszymy od jednego z wystawców.