Pchli targ w Toruniu. Niedzielni klienci znów dopisali przy Grudziądzkiej [GALERIA]

10 marca nie było przeszkód w organizacji pchlego targu na parkingu Centrum Handlowego przy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu. To niedziela niehandlowa, a właśnie w takie to wydarzenie się odbywa.

Pchli targ w Toruniu: stoiska wzdłuż ulicy Grudziądzkiej

Pchli targ przy ulicy Grudziądzkiej tradycyjnie rozpoczął się o godzinie 6. Niezmienny jest termin jego zakończenia. To godzina 14. Wystawcy pojawili się od wczesnego ranka. Szybko przybyli też pierwsi odwiedzający. Wiadomo, lepiej być jak najwcześniej, by wśród oferowanych staroci i innych rzeczy wyłuskać perełki, na przykład porcelanowe.

Pchli targ w Toruniu: można tu sprzedać to, co nie jest potrzebne

"Z pewnością masz coś, czego już nie potrzebujesz, sprzedaj to na pchlim targu" - to sugestia dla potencjalnych nowych wystawców.

Pchli targ 10 marca był przedostatnim w tym miesiącu przy ulicy Grudziądzkiej. Nie będzie przeszkód, by zorganizować go także 17 marca. Z kolei niedziela 24 marca będzie handlową. Oznacza to, że czynne będzie Centrum Handlowe "Kometa", więc parking będzie musiał być dostępny dla jego klientów. W tym terminie pchlego targu więc nie będzie, podobnie jak w niedzielę 31 marca, czyli w Wielkanoc.