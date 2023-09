Pędził przez miasto z prędkością 147 km/h. Włocławscy policjanci zatrzymali pirata drogowego

Policjanci z włocławskiej grupy SPEED w niedzielę 17 września zatrzymali 26-letniego kierowcę mercedesa. Przemierzał on aleję Królowej Jadwigi z prędkością 147 km/h. Nie zastosował się do przepisów drogowych, które ograniczają prędkość do 80 km/h.

Kierowca stwarzał duże zagrożenie na drodze, przez co został ukarany mandatem w wysokości 2 tysięcy złotych oraz punktami karnymi. Funkcjonariusze zatrzymali także jego prawo jazdy na okres trzech miesięcy.