Pierwsza Komunia Święta w Toruniu. Oto uroczystość w kościele w Kaszczorku

Pierwsze Komunie Święte w Toruniu: 11 maja w kościele w Kaszczorku

Jako pierwsze w tym roku w Toruniu do pierwszej z życiu Eucharystii przystąpiły dzieci z parafii pod wezwaniem Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa na Rubinkowie II. W pierwszą niedzielę maja taka uroczystość odbyła się w parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i świętej siostry Faustyny na Koniuchach oraz w parafii Opatrzności Bożej na Rudaku.

Pierwsza Komunia Święta w Toruniu: tak było w pięknym kościele w Kaszczorku

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego rozpoczęła się o godzinie 11.30. Po raz pierwszy w życiu do sakramentu Eucharystii przystąpili tu trzecioklasiści z parafii obejmującej cały Kaszczorek. To przede wszystkim uczniowie funkcjonującej na tym osiedlu Szkoły Podstawowej nr 27. To mała placówka - tak w sensie rozmiaru szkolnych budynków, jak i liczby uczniów. W każdym poziomie nauczania funkcjonuje tu jednak klasa. Jedna jest więc też tylko klasa trzecia.

Dzieci z Kaszczorka do Pierwszej Komunii Świętej przygotowywał proboszcz tamtejszej parafii ks. Grzegorz Leśniewski. On też przewodniczył pierwszokomunijnej uroczystości w pięknej, urokliwie położonej w tej części Torunia świątyni. W takiej scenerii uroczystość wypadła bardzo pięknie. Dzieciom w tym ważnym dla nich wydarzeniu towarzyszyli oczywiście rodzice, rodzice chrzestni, rodzeństwo, dziadkowie