Piknik parafialny w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe. Mnóstwo atrakcji!

Atrakcje parafialnego pikniku

W sobotę 12 sierpnia torunianie uczestniczyli w pikniku parafialnym pod patronatem ministra Krzysztofa Szczuckiego oraz Radnego Miasta Krzysztofa Jakubaszka. Zorganizowano go w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe. W związku ze zbliżającym się odpustem oraz chęcią dzielenia się radością przygotowano wiele atrakcji. Uczestnicy pod przewodnictwem wodzireja zajęli się tańcem i śpiewem. Nie zabrakło także jedzenia i dziecięcych rozrywek. Dmuchańce, gry i zabawy zostały przygotowane przez Centrum Aktywności Lokalnej oraz wspólnoty parafialne.

Okazja do spotkania ze służbami

Piknik okazał się świetną okazją do spotkania ze Strażą Pożarną, Policją, Strażą Miejską, Ratownictwem Medycznym czy Służbą Więzienną. Dzieci i dorośli mogli z bliska przyjrzeć się wyposażeniu służb oraz porozmawiać o najróżniejszych doświadczeniach, które zdarzyły się podczas pracy. Szczególne wrażenie zrobiło to na najmłodszych, mogących wsiąść na motocykle czy quady. Pogoda dopisała – humory również, co widać na załączonych zdjęciach.