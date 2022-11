Piłkarski weekend. Elana postara się pójść za ciosem. Pomorzanin jedzie do Pakości

Echa niedawnego zwycięstwa Elany nie umilkną jeszcze długo - nieczęsto zdarza się, by jakikolwiek zespół zdobył aż 9 bramek. Lider Włocławek zawiesił poprzeczkę nisko, za to nieco trudniejszym rywalem powinna być dla torunian Pogoń Mogilno. Nie zmienia to jednak faktu, że solidny ligowy średniak, jakim jest najbliższy rywal Elany, to z pewnością przeciwnik z gatunku tych, których trzeba pokonać, by celować w prowadzenie w tabeli po rundzie jesiennej. Sobotni mecz Elana - Pogoń rozpocznie się o 13.