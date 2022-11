Piłkarskie Orły. Patryk Winsztal pierwszym liderem w listopadzie

Piłkarz Olimpii to wciąż dość nowa postać w naszym regionie - kontrakt z grudziądzkim klubem podpisał dopiero przed rozpoczęciem bieżącego sezonu. Zawodnik ma 23 lata, mierzy 186 cm i waży 79 kg. Urodzony w Radomiu, zaczynał przygodę z piłką nożną w juniorskich zespołach Radomiaka, a w kolejnych latach trafił także do UMKS-u Piaseczno i Broni Radom, w barwach której po raz pierwszy zagrał w seniorskim zespole.

Winsztal zdołał powrócić do Radomiaka, w którym się wychowywał, i od jesieni 2016 do jesieni 2019 roku grał w macierzystej drużynie. W kolejnych sezonach przyszła jednak pora także na występy w innych klubach - napastnik przeszedł więc najpierw do GKS-u Bełchatów, a następnie także do Olimpii Elbląg.