Pisemna matura z matematyki. Co było w egzaminacyjnych arkuszach?

Matura z matematyki od momentu, kiedy stała się obowiązkowa dla wszystkich, budzi dużo obaw i emocji. I są one uzasadnione, bo to właśnie królowa nauk sieje największe spustoszenie wśród maturzystów. Najwięcej maturalnych niepowodzeń dotyczy właśnie tego przedmiotu i to głównie matematykę młodzi ludzie poprawiają w dodatkowym terminie w sierpniu.