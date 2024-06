Plaże wokół Torunia. Inauguracja sezonu letniego. Co szykuje się na rozpoczęcie wakacji? KK

Wakacje czas zacząć. W okresie letnim torunianie bardzo często wybierają się do Zalesia, Józefowa, Kamionek i Mirakowa, by zyskać trochę ochłody w upalne dni. Co przygotowano z tej okazji na dwóch podtoruńskich plażach? Czy są już gotowe do sezonu?