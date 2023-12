Podsumowanie roku w firmie Toruń-Pacific z nagrodami dla pracowników

Pracownik Roku w firmie Toruń-Pacific: kto otrzymał tytuł?

Rok 2023 w firmie Toruń-Pacific: podsumował go jej prezes

- Rok 2023 był trudny, ale nie aż tak, żebyśmy nie dali sobie rady – mówił podczas spotkania Aleksander Wasilewski, prezes zarządu CPP Toruń-Pacific. - To był rok z wysoką inflacją, od której już się odzwyczailiśmy. Mimo to nasze wyniki biznesowe są bardzo dobre. Zwiększyliśmy przychody o 12 procent i, co może ważniejsze, zbliżamy się do granicy miliarda złotych obrotu. Być może nawet tę granicę przekroczymy, bo do końca roku jest jeszcze trochę czasu. Nasz eksport to dzisiaj około 65 procent produkcji ogółem. Nasze wyroby trafiają do ponad 50 państw, ostatnio dołączył do nich nawet Bangladesz. W tym roku umocniliśmy naszą pozycję rynkową jako lider. Wprowadziliśmy nowy produkt „kit kat”. To produkt, który był znany jako silna marka w wafelku, teraz ten wafelek przenieśliśmy do płatków. Rozpoczęliśmy jego produkcję w lipcu, a zakładany do końca roku plan jego produkcji wykonaliśmy już we wrześniu.