Policjanci zatrzymali torunianina za posiadanie zakazanych substancji. Mężczyzna usłyszał już zarzut

Policja zatrzymała posiadacza narkotyków

Co dalej z narkotykami?

Zabezpieczone narkotyki trafiły do laboratorium kryminalistycznego, a ich właściciel do policyjnej celi. W środę (6 marca) mundurowi doprowadzili podejrzanego do prokuratury. Tam na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 29-letni torunianin usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środka odurzającego, za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.