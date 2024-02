Porażka z Projektem Warszawa cenną lekcją na drodze do I ligi CUK Aniołów Toruń. "Przyda się taki prysznic"

Niedawno przegraliście pierwszy mecz w sezonie z Projektem Warszawa. To była chyba dobra lekcja?

Na pewno przyda nam się taki mecz. Fajne i satysfakcjonujące dla nas było to, że Projekt absolutne nas nie lekceważył i wystawił na parkiecie swoją najlepszą szóstkę, wyszli zmotywowani i skoncentrowani. To był rywal z najwyższej półki, ale my na tym tle momentami także pokazywaliśmy dobrą siatkówkę.

Co dla was okazało się najtrudniejsze w grze rywala z Warszawy

Gdybym miał wskazać największą przewagę, to chyba warunki fizyczne. Ich ataki po skosie z pierwszej linii były na najwyższym poziomie, z trudnych sytuacji wystawiali szybką i precyzyjną piłkę, czasami byłem zaskoczony, że tak w ogóle można. Mają wielki luz w swojej grze i wszystko dopracowane do perfekcji. My musieliśmy każdą swoją akcję rozegrać na podobnej perfekcji, żeby mieć szansę zdobyć punkt. Fajnie było tego spróbować na najwyższym poziomie.