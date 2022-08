Porażki na zakończenie przygody z U-24 Ekstraligą 2022

Wiadomo było, że grudziądzanie, torunianie oraz wrocławianie nie mają szans na awans do finałowego dwumeczu. Już wcześniej zapewniły go sobie Arged Malesa Ostrów i Unia Leszno. Dla ostrowian mecz w Grudziądzu miał stawkę - potrzebowali zdobyć co najmniej bonus, by zająć pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej i w finale rewanż pojechać na własnym torze. I zadanie wykonali z nawiązką. Z powodu padającego deszczu mecz przerwano po ósmym wyścigu, przy stanie 31:17 dla gości.

Klub Sportowy Toruń przegrał u siebie ze Spartą 44:46 (porażka 1:5 w ostatnim biegu, Kowalski i Skorja przed Cookiem i Pedersenem), ale skasował punkt bonusowy, bo we Wrocławiu wygrał 60:26.