Poseł Myrcha i toruńscy radni KO-PO o sytuacji przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego

- Jako absolwentka liceum ostatni czas spędziłam na nauczaniu zdalnym, którego przyczyną była rzecz jasna pandemia. Jednak trudno było mi i moim rówieśnikom zdobywać konkretną wiedzę i porządnie przygotowywać się do egzaminów. Oprócz tych problemów stricte edukacyjnych pojawiły się również te związane z psychiką - samotność, czy długie godziny spędzone przed laptopem. Ja miałam jeszcze o tyle dobrze, że wiedziałam jak będą wyglądać egzaminy i jak się do nich przygotować. Jednak moi młodsi koledzy nie wiedzą nic. Reforma wprowadziła kompletny chaos programowy, bardzo zawyżone wymagania, a teraz jeszcze kontrowersyjny podręcznik do nowego przedmiotu - opowiada Dominika.