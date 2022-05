Powodowali kolizje i wyłudzali pieniądze "na stłuczkę". Także w Toruniu! Policja czeka na zgłoszenia kierowców

To był szeroko zakrojony proceder przestępczy, uprawiany przez grupę cwaniaków od maja 2021 do kwietnia 2022 roku. Sprawą zajmuje się Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Na razie zatrzymano i przedstawiono zarzuty dwóm podejrzanym. To mieszkańcy gm. Zławieś Wielka i Bydgoszczy.