Powstaje film o Miss Ukrainy - w Toruniu spotkała się z wolontariuszami i uchodźcami

Angelina Usanova, po tym jak została Miss Ukrainy 2023, postanowiła ruszyć w drogę po świecie, by spotykać się z rodakami, zmuszonymi do opuszczenia ojczyzny. Miss mówi, że to jej misja, by wesprzeć innych Ukraińców, a także przekazać światu ich przeżycia i prawdę o wojnie, która trwa za naszą wschodnią granicą.

- Rozmawiam z rodakami, by poznać ich historie i wesprzeć. Towarzyszy temu bardzo dużo emocji. Okoliczności, w których Ukraińcy musieli opuścić swoje domy, często rozrywają serce. Z drugiej strony, to budujące, gdy widać ogromne wsparcie dla nas od innych narodowości, gdy spotykam się z osobami, pomagającym nam w tych trudnych czasach - mówi "Nowościom" Usanova.