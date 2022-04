Premiera Netflix: "Naprawmy dziś świat" - czyli jak się pośmiać bez poczucia obciachu (recenzja)

„Naprawmy dziś świat” to przypowieść o tym, że fajne rodzicielskie więzi da się stworzyć nawet tam, gdzie nie ma więzów krwi. I że może się to przydarzyć także ludziom, którzy dla rodzinności wydawali się straceni na amen. Bo jak wiadomo relacje uczuciowe układają się trochę według tego schematu, który stosuje w swoim teleszoł główny bohater filmu – nie ważne, co jest prawdą, a co fałszem, tylko to, w co szczerze wierzymy.

Co punktuje w tym filmie na plus? Przede wszystkim piękne zbalansowanie całej opowieści. Dowcipy nie wpadają w bezguście, nie jest więc rechotliwie, sentymentalizm nie jest za bardzo łzawy, a wysmakowanie wizualne filmu mamy wyraźne, ale akuratne, bez epatowania ludu operatorskimi wygibasami. Zbalansowane jest też zlepienie komediowej kumplowskiej ballady drogi z kinem o dorastaniu do tacierzyńskich uczuć. A raczej nie tylko do tego, bo też do zrozumienia, co w życiu jest naprawdę ważne - co brzmiałoby oczywiście nieznośnie banalnie, gdyby nie było przypadłością tak powszechną... Wszystko to sprawia, że „Naprawmy dziś świat” ogląda się po prostu przyjemnie, bez zadęcia i nadęcia, a losy pary facetów – dużego i małego – zaczynają nas naprawdę interesować. Oni się zmieniają, ale i nasz stosunek do nich też, co nie jest w kinie takie częste. No i mamy trochę satyry, chociażby na biznes telewizyjny, choć tu akurat mogłoby być trochę ostrzej.