Prezydent Torunia Michał Zaleski w redakcji "Nowości"

W piątek, 22 grudnia w skromnych progach reakcji "Nowości" pojawił się ważny gość. To prezydent Torunia Michał Zaleski.

- Chciałem się z Państwem spotkać, by złożyć najlepsze życzenia na nadchodzące święta i podziękować za rok ciężkiej pracy - powiedział prezydent. - Przed nami wyjątkowy, rodzinny czas i życzę, by udało się go spędzić w radości i spokoju.